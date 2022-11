Brasile, effetto Lula: blocchi stradali in tutto il paese

10:00 – Il giorno dopo la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva si sono materializzati oltre 230 blocchi stradali in quasi tutti i 27 Stati del Paese. Tra questi sono presenti sostenitori del Presidente uscente Jair Bolsonaro di cui molti camionisti, bacino elettorale storicamente a favore del PI (destra). In passato i camionisti brasiliani hanno sostenuto il Presidente, anche creando disagi all’economia interna del Paese, bloccando autostrade e lobby agricole precedentemente spalleggiate da Bolsonaro, in segno di protesta.

L’ormai ex Premier ancora non ha parlato pubblicamente dell’esito del ballottaggio, si attende una sua conferenza stampa in giornata, come riferito da un suo Ministro. (Fonte RaiNews)