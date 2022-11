La Farmacia Pellicanò cade in casa contro l’esperta Millennium Padova

Tra le cause spiccano gli errori difensivi, troppo evidente la mancanza di comunicazione tra i reggini

Partita difficile per la Farmacia Pellicanò Reggio BiC contro il forte Millennium Padova che ha portato a Reggio Calabria tutta l’esperienza e la consapevolezza di una squadra amalgamata e che gioca insieme da anni.

Stavolta a partire alla grande è la squadra fuori casa con una difesa aggressiva e molto attenta sul thailandese Pimkorn. Reggio Calabria non ci sta e giocata dopo giocata ricuce il gap iniziale che si era creato. Per il Padova Bargo realizza grazie alla sua immensa classe, Scandolaro viene lasciato troppo solo, così il primo quarto finisce 14-18 per gli ospiti.

Parte benissimo il secondo quarto per Reggio Calabria grazie ai canestri di Salmi, Sripirom ed una tripla pazzesca di Pimkorn prima di commettere il terzo fallo quando si è sul 20-22. Ma è proprio qui che comincerà il black-out amaranto. Finirà addirittura 9-18 per i patavini il secondo periodo, andando al riposo lungo sul 23-36, un -13 che peserà tantissimo per i reggini.

Coach Cugliandro prova a cambiare, il terzo quarto sarà a favore degli amaranto in termini di punteggio (14-12), ma troppo poco per pensare ad una rimonta.

Nel quarto periodo la Farmacia Pellicanò prova il tutto per tutto con una zone press a tutto campo, ma la perdita per cinque falli quasi immediata di Pimkorn, farà cambiare i programmi ai reggini che dovranno provare altre strade.

Sripirom prova a caricarsi sulle spalle i suoi, ma finirà 17-18 l’ultimo quarto in favore dei patavini arrivando così al risultato finale di 54-66.

Tutto sommato una sconfitta meritata per i troppi errori difensivi commessi e la bravura dei veneti nel mettere in difficoltà gli amaranto.

Pesante, anzi pesantissima ancora una volta l’assenza del capitano Ilaria D’Anna, fondamentale in termini di qualità e possibili varianti di gioco.

Prossima uscita, sabato 5 novembre, per la prima insidiosa trasferta a Roma alle ore 16.00 contro i neopromossi Giovani e Tenaci. Con la speranza di poter finalmente vedere in campo il roster al completo, servirà una migliore prestazione per andare alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Farmacia Pellicanò Reggio Bic – Self Group Millennium Padova 54-66

(14-18; 23-36; 37-48)

Reggio BiC: Sripirom 21, Pimkorn 3, Salmi 16, Wesolowski 6, Billi 6, Siaurusaitis 2, Likic, Ben Mahjoub, Dell’Osso n.e. All. Cugliandro

Millennium Padova: Scandolaro 14, Bargo 16, Raourahi 8, Foffano 4, Boughania 12, Gamri 8, Casagrande 4, Leita, Scantamburlo n.e., Garavello n.e. All. Castellucci .

Arbitri: Mucella e Di Mauro.

Ph. Mikhaela Cannizzaro

Fonte https://reggiobic.it/la-farmacia-pellicano-cade-in-casa-contro-lesperienza-del-millennium-padova/