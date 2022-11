Infrastrutture. Stamani punto Salvini su Gronda Genova

(DIRE) Roma, 2 nov. – Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, questa mattina ha fatto il punto della situazione sulle infrastrutture liguri con particolare riferimento alla Gronda di Genova; nelle prossime ore incontrerà i governatori di Lombardia e Piemonte e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata; ha contattato il sindaco di Vicenza che oggi ha fatto un appello pubblico per la bretella cittadina; ha riunito i tecnici in vista dell’incontro con i governatori di Calabria e Sicilia per parlare di Ponte sullo Stretto. (Vid/ Dire) 10:45 02-11-22