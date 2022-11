Istat. In primo anno pandemia crolla valore aggiunto imprese industria e servizi

(DIRE) Roma, 2 Nov. – Nel 2020 le imprese industriali e dei servizi sono 4,3 milioni (+1,1%) e generano un valore aggiunto di 739 miliardi, in diminuzione del 10,5% sul 2019 (-12,4% nei servizi, -8,8% nell’industria in senso stretto e -3,4% nelle costruzioni). Lo rileva l’Istat nel rapporto sui ‘Conti economici delle imprese e dei gruppi di impresa – Anno 2020’ Il margine operativo lordo segna un calo del 13,0%, il fatturato dell’11,3%, il costo del lavoro dell’8,3%.

Le imprese organizzate in gruppi, che generano il 57,3% del valore aggiunto e il 63,0% del fatturato totale, registrano una riduzione del valore aggiunto inferiore alla media (- 9,5%). Tra gli altri dati, l’Istat sottolinea che è stato dell’1,7% la diminuzione del numero di addetti: -0,7% per le imprese con 250 addetti, -0,2% per i gruppi multinazionali. Un -9,7% registra il valore aggiunto per le imprese con 250 addetti e oltre, mentre è del +2,0% l’aumento del costo orario del lavoro (+3,0% nelle grandi imprese). (Vid/ Dire) 10:07 02-11-22