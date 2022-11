Messico, manifestazione contro il femminicidio

08:55 – Centinaia di donne vestite da “La Catrina” hanno marciato su Città del Messico per protestare contro il femminicidio e gli omicidi irrisolti di tante donne.

La cosiddetta “Processione Catrina” si tiene ogni anno dal 2016 e coincide nel Paese con le celebrazioni del Giorno dei Morti. Catrina, la donna scheletro che indossa abiti eleganti e un cappello a tesa larga, è diventata una rappresentazione iconica di Halloween in Messico. Secondo le statistiche, ogni giorno in Messico vengono uccise 10 donne, un dato che lo rende uno dei Paesi più pericolosi al mondo per donne e ragazze. Migliaia di altre donne sono scomparse senza lasciare traccia. La stragrande maggioranza dei casi di femminicidio e stupro in Messico rimane irrisolta. (Fonte LaPresse)