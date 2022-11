Regionali Lombardia. Gelmini: “Moratti su covid ha perfettamente ragione”

(DIRE) Milano, 2 Nov. – “La decisione di Letizia Moratti di dimettersi da vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia dimostra coerenza e coraggio. Sul covid ha perfettamente ragione: il governo sta progressivamente smontando la linea che finora è stata vincente (basata su vaccini e green pass) e che ha consentito al Paese di riprendere a vivere e a crescere per sette trimestri consecutivi.

Questo è particolarmente grave per una regione come la Lombardia, che alla pandemia ha pagato un prezzo altissimo, e comprendo risulti intollerabile per chi, come Letizia Moratti, ha guidato con autorevolezza e prestigio la macchina della sanità lombarda durante il contrasto al covid”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (Mas/ Dire) 12:42 02-11-22