USA, Elon Musk: otto dollari per verifica account Twitter

09:00 – Elon Musk annuncia il nuovo prezzo di Blue, il servizio a pagamento del social che diverrà prerequisito per la verifica dell’account Twitter.

“Dobbiamo pagare i conti in qualche modo! Twitter non può fare affidamento solo sulla pubblicità“, ha twittato il miliardario rispondendo alle critiche dell’autore Stephen King, secondo il quale 20 dollari al mese, come ipotizzato dalle indiscrezioni, era un prezzo eccessivo.

L’intervento di Musk ha spazzato via i rumors in circolazione e chiarito indirettamente la sua strategia, ovvero ampliare i flussi dei ricavi al di là della pubblicità che ora rappresenta il motore di crescita di Twitter. Il patron di Tesla d’altronde lo ripete da mesi che la società che cinguetta deve fare maggiore affidamento sugli abbonamenti rispetto agli spot pubblicitari per migliorare. L’abbonamento a Blue si inserisce proprio in questo quadro: da una lato aumenta i ricavi e dall’altro implica l’esistenza di profili certificati, cruciali nella battaglia di Musk contro gli account spam o falsi. (Fonte ANSA)