Civitavecchia (Rm). Arrestato 35enne trovato in possesso di oltre 850 grammi di hashish

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata del 28 ottobre, hanno arrestato un 35enne civitavecchiese gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Poco dopo le 11, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria procedevano al controllo del 35enne che veniva trovato in possesso di 869,44 gr. di hashish, suddiviso in panetti, e un bilancino di precisione. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173363639800cafd4277767625