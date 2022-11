DL Aiuti. 4 Emendamenti governo in commissione speciale, non c’è quello sulle multe no vax

(DIRE) Roma, 3 Nov. – Il governo ha presentato 4 emendamenti in commissione Speciale: uno riguarda il taglio delle accise sulla benzina operato da Draghi che viene riversato in questo provvedimento; un altro è sui mutui prima casa per gli under 35; poi c’è l’emendamento sul bonus ricerca e sviluppo per le imprese e infine quello sui finanziamenti alle aziende da parte di Simest. Manca la proposta di modifica annunciata dal governo sulla sospensione (fino al 30 giugno 2023) delle multe ai No vax. (Lum/ Dire) 15:39 03-11-22