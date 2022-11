Le Cirque WTP con i suoi top performers in “Alis”, lo show applaudito da oltre 240.000 spettatori, per la prima volta a Reggio Calabria!

Emozioni e meraviglie al Palacalafiore dal 21 al 23 Aprile 2023!

Per la prima volta “ALIS”, lo straordinario spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers, applaudito da oltre 240.000 spettatori in Italia e all’estero, arriva finalmente in Calabria. L’appuntamento è stato confermato dalla produzione e dal promoter Ruggero Pegna per venerdì 21, sabato 22, domenica 23 aprile 2023 alle ore 21:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria.

ALIS è l’unico show al mondo che vanta un cast stellare con i migliori artisti internazionali. Un collettivo di caratura mondiale, formato da oltre 20 artisti, molti dei quali vantano partecipazioni in alcune delle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil. Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le performance che le hanno rese famose, ma che presenteranno anche numeri inediti creati appositamente per ALIS: equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, sul palco con numeri eccezionali che, in ogni disciplina, tendono ai limiti delle possibilità umane. Oltre 100 minuti di show senza interruzioni e senza animali.

ALIS prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe di un viaggio spettacolare attraverso un filo conduttore che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non c’è un inizio e una fine, ma un’esperienza densa di emozioni e performance indimenticabili perché, come afferma Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia: “ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi”. Una breve presentazione che lascia spazio alla fantasia e vuole essere anche uno speciale invito al pubblico calabrese per assistere ad uno show capace di incantare, davvero unico al mondo.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria, per tre sere consecutive si potranno vivere con ALIS l’avventura, il viaggio e il sogno nel modo emozionante, meraviglioso e spettacolare di Le Cirque Top Performers, la più grande Compagnia d’Europa.

Dopo aver ideato e prodotto lo spettacolo ALIS nel 2016, ottenendo un successo immediato oltre le aspettative e sempre con investimenti privati, senza alcuna sovvenzione pubblica, Le Cirque Top Perfomers ha raddoppiato le sue produzioni nel 2019 con il secondo spettacolo TILT e nel 2021 ha ideato e debuttato con La Belle Vie, un progetto nato per tour estivi. Dal suo debutto, Le Cirque vanta una collaborazione con più di 110 artisti “Top Performers” di tutto il mondo. Oggi è la più grande compagnia europea del genere ed è una storia tutta italiana che porta la firma di Gianpiero e Alessandro Garelli. Il fondatore Gianpiero Garelli è un grande appassionato di Circo Contemporaneo, oltre che imprenditore dalla lunga esperienza internazionale. Al suo fianco, il figlio Alessandro, cofondatore e alla guida del Dipartimento Strategia, Marketing e Comunicazione.

“In questi anni – afferma il promoter Ruggero Pegna – ho voluto che il pubblico calabrese potesse assistere dal vivo ai concerti di alcune delle maggiori stelle internazionali, a grandi eventi televisivi e ad alcuni degli spettacoli più belli al mondo, e questo lo è sicuramente! Un’occasione unica, indimenticabile e imperdibile!”. La vendita dei biglietti parte già domani su www.ticketone.it e www.alisticket.it.

Per tutte le informazioni: www.ruggeropegna.it e https://www.lecirquetopperformers.com/wp/alis e presso la segreteria organizzativa tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.

