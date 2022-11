Migranti. UE: Salvare vite in mare obbligo legale e morale

(DIRE) Bruxelles, 3 Nov. – “La Commissione non è responsabile del coordinamento delle azioni di salvataggio in mare dei migranti e dell’individuazione della rotta per il loro sbarco, ma salvare persone in mare è un obbligo morale e legale secondo il diritto internazionale, indipendentemente dalle circostanze che hanno portato queste persone a trovarsi in una situazione di difficoltà”.

Lo ha affermato una portavoce della Commissione europea durante il punto stampa giornaliero con i giornalisti, dopo essere stata interpellata sulla negazione da parte dei governi maltese e italiano delle operazioni di sbarco nei confronti delle navi Humanity 1, Ocean Viking e Geo Barents, che hanno soccorso circa 1000 migranti negli ultimi giorni. (Pis/ Dire) 18:14 03-11-22