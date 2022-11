Sicurezza. In arrivo alle 15.00 nell’aula del Senato il dl rave

(DIRE) Roma, 3 Nov. – In arrivo in Senato alle 15.00, all’apertura della seduta dell’Aula, il decreto legge su riforma del processo penale, rave party e ergastolo ostativo approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso lunedì. Lo si apprende al termine della Capigruppo di Palazzo Madama. Da qui inizierà, quindi, l’iter di conversione del provvedimento.

Si tratta, come noto, del dl recante ‘Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali’. (Ran/Dire) 13:34 03-11-22