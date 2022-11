Sostegno delle attività degli atleti con disabilità: bando in scadenza il prossimo 7 Novembre

Il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella: “Da Metrocity sensibilità ed una grande responsabilità rispetto a questioni e temi profondamente delicati e complessi”

Slitta al prossimo lunedì 7 novembre il termine ultimo per presentare l’adesione all’avviso destinato al sostegno delle attività degli atleti con disabilità. La Città Metropolitana, infatti, ha prorogato i termini di partecipazione ad una misura rivolta ad associazioni e società sportive affiliate ad una Federazione sportiva paralimpica (Fsp), ad una Federazione sportiva nazionale paralimpica (FSNP), ad una disciplina sportiva paralimpica, ad un Ente di promozione Paralimpica o di promozione che non abbiano fini di lucro e, comunque, iscritte al nuovo Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport e gestito da “Sport e Salute Spa” ex registro CONI o al registro speciale (CIP).

Il contributo viene riconosciuto per attività riservate esclusivamente agli atleti con disabilità e relative all’ordinaria gestione della pratica sportiva, alla partecipazione a tornei e campionati e o all’organizzazione delle stesse competizioni.

Una misura ampiamente sostenuta dal consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, che all’atto della presentazione si è detto «particolarmente soddisfatto perché l’Ente continua a dimostrare una spiccata sensibilità ed una grande responsabilità rispetto a questioni e temi profondamente delicati e complessi».