USA, Biden:”La nostra democrazia è sotto attacco”

09:20 – Per il Presidente USA, Joe Biden, la democrazia americana è sotto attacco. Biden sta avvertendo gli Stati Uniti a meno di una settimana dalle elezioni di midterm, cercando di rilanciare i democratici, durante il crollo nei sondaggi.

Secondo il Presidente, Donald Trump potrebbe mettere a rischio la democrazia americana perché “l’ex presidente sconfitto ha rifiutato di accettare i risultati delle elezioni del 2020“. Le accuse di Biden continuano, asserendo di dover creare un’alleanza contro la violenza politica perché “la violenza e l’intimidazione non hanno posto in America“. Le dichiarazioni di Biden arrivano in un momento di particolare debolezza da parte dei democratici, in vista delle elezioni di midterm. (Fonte TGCom24)