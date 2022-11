Covid. ISS: in Italia sale occupazione terapie intensive (2,4%) ; RT in calo (0,95) e sotto soglia epidemica

Tasso Invece In Calo In Aree Mediche: È Pari Al 10,4%; Diminuisce anche incidenza settimanale: 283 ogni 100.000 abitanti

(DIRE) Roma, 4 Nov. – Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 Novembre) vs 2,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 Ottobre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 Novembre) vs al 10,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 Ottobre).

Nel periodo 12-25 Ottobre 2022, l’RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,95 (range 0,86-1,10), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e inferiore al valore soglia. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce e si trova sotto la soglia epidemica: RT=0,90 (0,87-0,93) al 25/10/2022 vs RT=0,94 (0,91-0,97) al 18/10/2022.

Sono alcuni dei dati principali che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia ISS-Ministero della Salute sul Covid-19. Il documento evidenzia anche una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 283 ogni 100.000 abitanti (28/10/2022-03/11/2022) vs 374 ogni 100.000 abitanti (20/10/2022-26/10/2022). (Fde/ Dire) 09:05 04-11-22