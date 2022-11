Covid. Missione UE in Lombardia-Veneto: Per futuro catene comando più corte

(DIRE) Milano, 4 Nov. – Una “architettura politica molto complessa in Italia”, con “molti livelli decisionali” che “hanno allungato i tempi e creato numerose discussioni”. Per questo, è importante “ragionare su come creare una catena di comando più corta e veloce in tempi di crisi”. Così l’eurodeputata belga del gruppo ‘Socialisti e Democratici’ Kathleen van Brempt, presidente del ‘Covid committee’ del parlamento europeo, nella conferenza stampa di presentazione del lavoro svolto dagli eurodeputati che, per tre giorni, hanno visitato la Lombardia e il Veneto.

Nel programma della delegazione, composta da sette eurodeputati tra cui l’italiano Pierfrancesco Majorino, ci sono stati incontri con gli attori istituzionali, come i sindaci di Padova, Sergio Giordani, Bergamo, Giorgio Gori e Milano, Beppe Sala, e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, oltre alle numerose testimonianze raccolte in alcuni ospedali lombardi e la visita ad alcune associazioni attive nel contrasto alla povertà, peggiorata dalla pandemia. Quella del parlamento europeo è però una commissione che “non vuole cercare colpevoli” ma “capire quali lezioni possiamo prendere per il futuro”. Ed il lavoro degli eurodeputati, che si concluderà entro la prossima estate, è partito “ovviamente dalla Lombardia” perché “possiamo presumere che il ‘paziente zero’ in Europa sia stato qui”.

Il Covid-19 ha scatenato una “enorme crisi dei sistemi sanitari e, per prepararci alla prossima pandemia, dobbiamo avere una strategia su questo”. “Quello che ci hanno detto molti politici- spiega van Brempt- è che la pandemia è stata una incredibile crisi per il sistema sanitario”. Ad attirare l’attenzione degli eurodeputati anche le “enormi differenze” tra i sistemi sanitari in Veneto e Lombardia. Se il sistema lombardo è infatti riconosciuto come “una eccellenza” con “centri di ricerca altamente specializzati”, la pandemia ha dimostrato come sia importante “mantenere adeguati livelli di assistenza territoriale” per “riuscire a rispondere ai bisogni delle persone anche in tempi di emergenza”. (Bol/ Dire) 19:03 04-11-22