Economia. Dall’UE 518 mln per affari marittimi, pesca e acquacoltura

(DIRE) Bruxelles, 4 Nov. – La Commissione ha adottato il programma del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa) per l’Italia e ha comunicato che dei complessivi 987,2 milioni di euro stanziati dallo strumento per prossimi sei anni (2021-2027), 518,2 milioni di euro saranno a carico dell’Unione europea.

Circa la metà dei fondi saranno destinati alla pesca sostenibile e aiuteranno l’Italia a porre fine alla tecnica del rigetto in mare, a ridurre le sovracapacità di alcune flotte e a migliorare il controllo della pesca. Da una nota stampa si apprende che più di un terzo sarà investito nell’acquacoltura sostenibile e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti, mentre il resto sarà dedicato all’economia blu e al rafforzamento della governance oceanica internazionale. (Pis/ Dire) 17:54 04-11-22