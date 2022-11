Giusy Versace premiata al Galà delle Eccellenze Italiane

C’era anche l’atleta paralimpica e senatrice Giusy Versace alla VI edizione del ‘Galà delle Eccellenze Italiane’, il premio ideato dal giornalista e storytailor Piero Muscari, che si è tenuto lo scorso 28 ottobre nella splendida cornice del ristorante ‘La pergola-Terrazza degli aranci’, dello chef stellato Heinz Beck. Il premio, dedicato a “storie di coraggio, passione e identità dell’Italia che vale” è stato conferito, oltre alla Versace, anche ad Al Bano, Giovanni Fileni, Piero Lissoni, Paolo Tramontano e Bruno Vespa. I vincitori sono stati selezionati da un comitato presieduto da Michelangelo Tagliaferri uno dei maestri della comunicazione italiana, e composta da Piero Muscari, dalla giornalista Rossana Luttazzi, da Daniela Rambaldi della Fondazione Carlo Rambaldi, dallo Chef Heinz Beck, da Maria Rosaria Gianni (caporedattore sezione cultura del Tg1), da Aldo Cingolani (Bertone Design), dall’ex campione di pugilato Patrizio Oliva e dal chitarrista dei Pooh e oggi solista di successo Dodi Battaglia.

Giusy Versace è stata premiata da Pierfrancesco Rimbotti, fondatore e CEO di Infrastrutture Spa, e ha ricevuto in premio una preziosa scultura realizzata ad hoc dal noto artista e maestro del vetro Silvio Vigliaturo e un quadro con incisa la motivazione: ‘Anche se la tua vita si spezza a metà, non rammaricarti di quanto hai perso. Sii grato, piuttosto, di quello che hai e non arrenderti mai’. Intervistata da Piero Muscari, la Versace si è raccontata al pubblico, ripercorrendo i momenti più belli e i più difficili della sua ‘seconda vita’ (dall’incidente del 2005 nel quale perse entrambe le gambe ad oggi), con una narrazione ricca di pathos che ha commosso il pubblico e strappato molti applausi. “Sono onorata di aver ricevuto questo premio al fianco di personaggi così illustri, le cui storie di coraggio e di successo rappresentano uno stimolo importante anche per le nuove generazioni. Riconoscimenti come questi danno ancora più valore e significato al mio costante impegno, sia in politica che fuori, nell’adoperarmi per rendere la nostra società più inclusiva. Ringrazio Piero Muscari e tutto il suo staff per l’eccellente organizzazione di questa serata e per le grandi emozioni che ci ha regalato attraverso il racconto di ‘Eccellenze Italiane'” – queste le parole di Giusy Versace.