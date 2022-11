Sicurezza. Rave, Costa: Modifiche le tratti Guardasigilli, no Viminale

(DIRE) Roma, 4 Nov. – “Sarebbe serio che la Presidente Meloni sottraesse la trattazione della norma al Ministero dell’Interno, e la assegnasse al Ministero della Giustizia. Le norme penali sono materia delicata, bisogna saperle scrivere. Il decreto Rave, scritto con i piedi, si modifica nella sede in cui pende il provvedimento. La commissione competente del Senato.

A presentare un emendamento soppressivo inammissibile, come ha fatto il Pd, sono capaci tutti, ma si tratta di un regalo alla maggioranza che ha partorito questo obbrobrio. Il Terzo Polo sta preparando emendamenti correttivi, puntuali ed organici, e li presenterà in Senato”. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e vicesegretario di Azione. (Uct/ Dire) 18:15 04-11-22