Il riscaldamento globale negli ultimi anni è peggiorato, in particolar modo per le emissioni di gas metano. L’anno scorso alla COP26 tenutasi in Scozia, più di 100 paesi avevano “promesso” di ridurre le emissioni di metano del 30% entro il 2030. Gli scienziati hanno affermato che il gas metano è molto più pericoloso e “potente” rispetto alla produzione di Co2 (Fonte: Adnkronos.com).

AO