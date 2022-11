La reggina Valeria Giannotta incontra Erdogan a Istanbul a margine del PNP Forum

Hanno seguito il PNP Forum (Politics and New Paradigms in The 21th Century International Forum), numerosi speakers internazionali di alto livello provenienti da ben 24 Paesi. Valeria Giannotta ha partecipato in rappresentanza dell’Italia a questo importante meeting geopolitico, ed ha fornito il suo contributo al “panel” sul cambiamento della leadership politica.

Si sono volute inquadrare nuove sfide regionali e globali, parlando del ruolo della Turchia nella mediazione tra Russia ed Ucraina e nel grande risultato raggiunto nella creazione del corridoio del grano e nel suo recentissimo ripristino. La Giannotta ha partecipato ai lavori sedendo alla alla tavola rotonda con esperti selezionati riguardo ai contributi o per sostegno all’umanità.

Valeria Giannotta è esperta di Turchia, Centro Studi di Politica Internazionale, CeSPi. La professoressa Giannotta dal 2009 è attiva in Turchia dove ha insegnato nelle Università tra Istanbul, Ankara e Gaziantep. Si occupa prevalentemente di relazioni bilaterali con l’Italia.

La “mission” del PNP Forum tenutosi presso l’Hilton Istanbul Bosphorus il 4 e 5 Novembre è stata: trovare le risposte ai problemi nuovi del mondo. “Per il futuro dell’umanità, dobbiamo porre domande stimolanti e cercare risposte e porre domande che non sono state ancora “esplorate”. Crediamo che questo forum contribuirà alla comprensione della politica contemporanea, aumenterà la nostra capacità di prevedere il futuro e contribuirà allo sviluppo di nuove teorie e strategie“.

Fabrizio Pace