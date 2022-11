Proseguono le ricerche dell’85enne scomparso a Chions (Pn)

17.30 – Proseguono da ieri le ricerche di un anziano, ottantacinquenne, disperso nella zona di Chions in provincia di Pordenone. I Vigili del Fuoco sono in campo con squadre fluviali, unità cinofile, esperti topografi e un elicottero proveniente dal reparto volo di Venezia. Ancora nulla, l’uomo era arrivato in a Chions, Sabato intorno alle ore 10.00, pare accompagnato dalla badante. Le ricerche, per le quali sono stati anche utilizzati dei droni, hanno visto impegnati circa 50 uomini già dalla scorsa notte.

Federica Romeo