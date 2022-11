Ucraina. Missili su Zaporizhzhia. Gli USA “frenano” Zelensky

Secondo quanto riporta l’Ukrinform, i militari russi hanno bombardato un edificio commerciale a Zaporizhzhia, in Ucraina. I missili hanno anche provocato l’innesco di un grosso incendio. Ma la situazione è simile anche in altre zone del paese, per esempio a Kiev c’è molta preoccupazione per i prossimi giorni, tanto che il sindaco Klitschko, non esclude la possibilità di un blackout totale ed invita i residenti a trasferirsi temporaneamente nelle campagne.

Nella Capitale ucraina mancano infatti già l’acqua, l’elettricità, il riscaldamento e le comunicazioni. Nel frattempo anche da Washington, voci vicine all’amministrazione, avvertono tramite le colonne del Washington Post che si sta cercando di invitare Zelensky a prendere in considerazione la riapertura delle trattative per la pace, senza pretendere la deposizione di Putin. Sono in pieno fermento i dialoghi non ufficiali tra USA ed Ucraina.

Probabilmente la governance democratica teme le elezioni di medio termine di Novembre che se dovessero sorridere ai Repubblicani come si prevede, metterebbero a dura prova la line Biden in Ucraina.

FMP