Cop 27. Meloni vede Herzog pronti a rafforzare partenariato con Israele

(DIRE) Roma, 7 nov. – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un incontro molto cordiale ai margini della COP 27 a Sharm El Sheikh con il presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog. Lo scambio, spiegano da Palazzo Chigi, si è concentrato sull’eccellente collaborazione bilaterale e sulla transizione energetica.

La presidente del Consiglio si è detta pronta a collaborare con il futuro nuovo Governo israeliano per rafforzare ulteriormente il partenariato italo-israeliano nell’ambito industriale e tecnologico, in particolare nel settore delle tecnologie pulite per l’ambiente. Nel corso del colloquio è stata condivisa una forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all’antisemitismo. (Red/Dire) 12:37 07-11-22