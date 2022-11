Made in Italy. Birra Basilicata al primo salone artigianale

(DIRE) Potenza, 7 Nov. – La Basilicata è al primo salone della birra artigianale Made in Italy che si è aperto negli spazi del centro congressi di Palazzo Rospigliosi nella sede della Coldiretti a Roma, con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il ministro delle Politiche agricole e della sovranità alimentare e forestale Francesco Lollobrigida e il presidente del Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana Teo Musso. Presenti otto produttori lucani, cinque del Potentino e tre del Materano, con altri arrivati da tutte le regioni italiane, protagonisti di un viaggio sulla preparazione in diretta della birra artigianale 100% Made in Italy, attraverso i sentieri del luppolo con gli esperti per la degustazione olfattiva e tattile delle varietà regionali a chilometro zero fra profumi e aromi e conoscere birre artigianali da nord e sud dell’Italia.

Negli ultimi dieci anni in Italia sono triplicati i birrifici artigianali. Il dato emerge dall’analisi della Coldiretti e del Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana sulla base dei dati Istat nei primi sette mesi dell’anno. “Una crescita – sottolineano Coldiretti e Consorzio – che ha fatto salire la domanda di materie prime 100% Made in Italy con il luppolo che da zero ha raggiunto oggi un milione di metri quadrati coltivati lungo la penisola ai quali si aggiungono i 300 milioni destinati all’orzo per la produzione di malto da potenziare perché copre per adesso quasi il 40% del fabbisogno nazionale con circa 83mila tonnellate”. Nel primo salone della birra artigianale Made in Italy sono stati esposti 81 campioni di luppolo per 20 varietà nazionali. “Quest’anno i consumi nazionali di birra sono destinati a superare il record storico di oltre 35 litri pro capite per un totale – spiegano Coldiretti e Consorzio – di 2 miliardi di litri generando un volume di fatturato che, considerando tutte le produzioni, vale 9,5 miliardi di euro. Quasi 2 boccali su 3 sono riempiti con produzioni nazionali”. (Anm/Dire) 12:16 07-11-22