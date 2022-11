Ponte Stretto. Anche FI accelera, Ronzulli presenta ddl per costruirlo

(DIRE) Roma, 7 Nov. – Un commissario per costruire finalmente il Ponte sullo stretto di Messina. In deroga al codice dei contratti pubblici. Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, ha presentato un disegno di legge in cui chiede di inserire il ponte “nell’elenco delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese” per dare finalmente il via all’opera, in grado di “creare più di 100.000 posti di lavoro”. Forza Italia chiede al governo di accelerare, “superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che, di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia”.

Il ddl numero 277, visionato dalla Dire, porta la firma di un altro senatore azzurro, Adriano Paroli. Nei giorni scorsi era stato Matteo Salvini a rilanciare il progetto: “Sarà un’opera avveniristica e green”, aveva detto, andando incontro alla contrarietà di Vittorio Sgarbi, neo sottosegretario alla Cultura: “E’ un miraggio, una visione di Salvini. Non si farà mai”. Il testo presentato da Ronzulli è lo stesso di un vecchio ddl depositato a maggio di quest’anno da Gelsomina Vono, senatrice di Forza Italia. Quel disegno non fu mai assegnato in commissione. Questa volta potrebbe finire diversamente, visto il cambio di maggioranza e l’impulso che Lega e Fi vogliono dare all’opera.