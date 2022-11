USA, NYT: “Mosca ha ripreso a interferire online sulle elezioni di midterm”

18:30 – Secondo il New York Times, la Russia ha ripreso ad interferire sulle elezioni midterm in USA. Stando alle fonti, nei mesi precedenti il voto di metà mandato sono stati riattivati account falsi per prendere di mira Joe Biden ed i democratici. Quest’anno c’è però un obiettivo nuovo: contestare gli aiuti militari a Kiev usando i soldi dei contribuenti. Il quotidiano cita tra i responsabili principali delle interferenze la Internet Research Agency dell’oligarca Ievgheni Prigozhin, meglio conosciuto come “lo chef di Putin“.

Prigozhin ammette:”Abbiamo interferito, stiamo interferendo e continueremo a interferire” nelle elezioni USA, “attentamente, accuratamente, chirurgicamente e a modo nostro, perché noi sappiamo come fare“. (Fonte TGCom24)