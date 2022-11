Migranti. Nave Rise Above a Reggio Calabria: sbarcati in 89

(DIRE) Reggio Calabria, 8 Nov. – Sono sbarcati questa mattina, al porto di Reggio Calabria, gli 89 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi dalla nave Rise Above, a largo della costa orientale della Sicilia. Al momento sono stati trasferiti in una struttura comunale per le prime operazioni sanitarie e di identificazione.

Secondo quanto appreso dalla Dire, circa la metà dei migranti presenti sono minori, alcuni assieme alle loro famiglie, e tra questi anche alcuni bambini con pochi mesi di vita. La nazionalità dei migranti è prevalentemente tunisina. La nave Rise Above nei giorni scorsi ha effettuato tre operazioni di salvataggio, recuperando 95 persone, molti di loro erano in mare già da diversi giorni senza acqua e cibo. Sei di queste sono state fatte sbarcare prima per gravi motivi di salute. (Mav/Dire) 11:58 08-11-22