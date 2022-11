Il colera sembra non diminuire, da qualche mese in alcuni stati del continente africano sono stati segnalati vari casi. L’OMS ha dichiarato che il virus è tornato. Al momento ci sono diversi focolai in Siria, Nigeria, Etiopia e Libano.

In Nigeria i morti sono oltre 380 su un totale di 11.820 pazienti, numeri spaventosi. Una notizia che arriva dal centro del trattamento della Nigeria. Il virus è tornato anche per via delle forti piogge e alluvioni.

AO