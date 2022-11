Tunnel che potrebbe portare alla tomba di Cleopatra trovato sotto un tempio egizio

Il tempio della scoperta era dedicato a Osiride, venerato dai capi greci in Egitto intorno alla sua costruzione tra il 280 e il 270 a.C.

Un tunnel sotterraneo che è stato recentemente scoperto potrebbe portare alla tomba perduta da tempo della regina egiziana Cleopatra, secondo un rapporto di sabato di Ancient Origins, citando il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziane. Il tunnel appena scoperto, che si estende per oltre 1.300 metri, è stato trovato 13 metri sotto il Tempio di Taposiris Magna, a ovest di Alessandria d’Egitto. Dalla sua scoperta, il tunnel è stato oggetto di indagine per la ricerca della tomba. Il tempio della scoperta era dedicato a Osiride, venerato dai capi ellenici in Egitto intorno alla sua costruzione tra il 280 e il 270 a.C.. Il tunnel è stato scoperto dalla missione archeologica egizio-dominicana dell’Università di San Domingo. Tra gli altri reperti della missione archeologica figurano vasi e vasi in ceramica, oltre a due teste di alabastro, una delle quali risale al periodo tolemaico. Parte del tunnel è stata trovata sommersa sott’acqua, secondo il rapporto Ancient Origins, e il team di ricerca ritiene che anche le fondamenta del Tempio di Taposiris Magna siano sott’acqua, a causa di molteplici terremoti che hanno colpito la costa egiziana tra il 320 e il 1303 d.C. Martinez, in qualità di capo degli scavi al tempio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, afferma che tutte le scoperte da lei fatte le hanno reso più certa la sua vicinanza alla tomba della regina egiziana, così come a quella del marito del sovrano Marco Antonio.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”