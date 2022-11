Uganda. Ebola, anticipata chiusura delle scuole di 2 settimane

(DIRE) Roma, 8 Nov. – Chiusura dell’anno scolastico anticipata di due settimane, così come gli esami finali, pure da organizzare prima del tempo: sono due delle misure imposte dal governo dell’Uganda per contenere la diffusione del virus ebola, che a oggi ha fatto registrare oltre 130 casi e 50 decessi in tutto il Paese e 23 casi e otto decessi fra gli alunni delle scuole. Ad annunciare il provvedimento in una circolare è stata la ministra dell’Istruzione e dello sport Janet Kataha Museveni, moglie del presidente Yoweri Museveni. Secondo quanto comunicato nel documento, tutti i gradi delle scuole ugandesi fino alle superiori chiuderanno i battenti il 25 novembre nell’ottica di “decongestionare le scuole” e quindi ridurre le possibilità di contagio fra alunni, insegnanti e personale.

Gli studenti del Paese africano si trovano nella parte finale del cosiddetto “third term”, l’ultimo dell’anno scolastico, che si conclude con gli esami di ammissione al corso successivo. Anche questi ultimi, si riferisce nella nota del governo, verranno organizzati la prossima settimana, prima rispetto a quanto stabilito inizialmente. I ragazzi dovranno quindi essere “preparati mentalmente e fisicamente per poter adeguarsi a questa modifica del calendario”. La misura imposta per quanto riguarda il settore dell’istruzione arriva due giorni dopo l’estensione per altre tre settimane delle misure restrittive imposte il mese scorso nei due distretti centro-meridionali da cui è partita l’attuale epidemia: Mubende e Kasanda. (Bri/ Dire) 18:42 08-11-22