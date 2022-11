(DIRE) Palermo, 8 Nov. – Traffico bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, tra gli svincoli di Trabia e Altavilla Milicia, a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 15,600. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. (Com/Red/Dire) 19:16 08-11-22