Vinti 2 miliardi di dollari negli Stati Uniti, il jackpot più alto della storia

Il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della lotteria americana Powerball, il più alto nella storia, è stato vinto da un biglietto acquistato in una stazione di servizio ad Altadena, in California. Lo riporta Abc news: il vincitore può scegliere il pagamento del montepremi in un’unica soluzione oppure distribuito nell’arco 29 anni. L’ultima vittoria di un jackpot Powerball risale a quest’estate: 206,9 milioni di dollari per un biglietto da due dollari acquistato in Pennsylvania. Powerball è una lotteria attiva in 45 Stati, più la capitale Washington, Porto Rico e le Isole Vergini. Nella storia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati solo quattro i jackpot che hanno superato il miliardo di dollari.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”