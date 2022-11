Al Castello di Lunghezza apre il fantastico mondo di Babbo Natale

Babbo Natale è già pronto per salire sulla slitta. Al Castello di Lunghezza apre il Fantastico Mondo del Fantastico con tante sorprese e novità. Dal 12 novembre 2022 ogni sabato e domenica

C’è sempre più bisogno di bontà in questo mondo, per questo Babbo Natale ha deciso di dispensare sorrisi e gioia con un pò di anticipo per allietare il volto dei bambini. La sua richiesta è stata favorevolmente accolta dal Castello di Lunghezza che dal 12 novembre lo ospiterà nel villaggio del Fantastico Mondo di Babbo Natale, un parco incantato popolato di fate, elfi giocattolai e pasticceri ma anche personaggi delle fiabe.

Ad accogliere i visitatori nel magico regno la splendida Fata delle Nevi, pronta ad aprire le porte della casa di Santa Claus, con il salone dell’accoglienza, la sala da pranzo, la cosmica stanza da letto e lo studio dove legge le migliaia di letterine scritte dai bambini e colme di desideri. Una volta varcata la soglia sarà proprio la sua segretaria ad accompagnare grandi e piccini dal supereroe del Natale, pronto a dare il benvenuto insieme ad una mostra speciale delle slitte che nei secoli ha utilizzato per i suoi fantastici viaggi intorno al mondo. Impossibile poi non trovarsi di fronte ai vari abitanti del villaggio: gli elfi postini alle prese con una valanga di lettere da imbucare, gli elfi giocattolai intenti a confezionare doni speciali, gli elfi pasticceri con i loro profumati ed invitanti dolci, gli elfi volanti. In questo dimensione fatata, dove la fantasia prende il sopravvento, oltre al popolo degli elfi ecco anche i protagonisti delle fiabe, principi e principesse, i personaggi dei cartoon e quelli simbolici del Natale, come il pupazzo di neve, gli orsi, le renne che prendono vita insieme agli alberi amici della terra. Tra canzoni di Natale, eseguite dal vivo, l’angolo del presepe e quello dedicato alla casa del cioccolato, anche tanti show e spettacoli imperdibili come i performer del fuoco e la novità assoluta del duello tra il Grinch alleato con il Babbo Natale Cattivo che tenteranno di attaccare quello Buono ma senza speranze, poichè Santa Claus vincerà con la magia dello spirito natalizio e insieme ai Supereroi presenti al Castello per un magico lieto fine. Info Telefono: 06 226 2880

Castello di Lunghezza, dal 12 novembre ogni sabato e domenica dalle 10 al tramonto

