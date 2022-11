Como. La Polizia ritrova una minore che si era allontanata volontariamente da casa

La Squadra Volante della Questura di Como, in data 08.11.2022, ha rintracciato a Figino Serenza (Co) una minore di 13 anni i cui genitori hanno effettuato la denuncia di allontanamento volontario il giorno precedente nei nostri uffici.

La minore già recidiva nella sua condotta, nella mattinata del 3 novembre 2022 lasciava l’abitazione familiare per recarsi a scuola, comunicando ai genitori che avrebbe passato alcuni giorni da un’amica, non avendo più alcuna notizia della figlia i genitori si sono rivolti alla Polizia.

Le immediate indagini dei poliziotti della Squadra Volante di Como, che hanno messo in atto i classici accertamenti acquisendo i basilari dettagli e testimonianze hanno permesso tramite la geolocalizzazione in tempo reale dello smartphone della ragazza, di individuarla in un preciso indirizzo del comune di Figino Serenza (Co) in compagnia di un amico. Una volta accompagnata presso gli Uffici della Questura di Como, veniva riaffidata ai genitori.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/960636bbbdb652a1315332604