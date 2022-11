Fortissimo terremoto nella zona di Senigallia: 5.6 la magnitudo

Un potente terremoto è stato registrato questa mattina intorno alle 07.07 nella zona di Senigallia. I sismografi hanno segnato una magnitudo del sisma paria a 5.6 – 5.7 della scala Richter. Il terremoto è stato avvertito nitidamente sino a Trieste oltre che nelle regioni vicine alle Marche e lungo la zona della costa Adriatica. Verifiche in corso per eventuali danni a strutture ma al momento non sarebbero pervenute al comando dei Vigili del Fuoco richieste di soccorso. L’epicentro del terremoto avvertito anche in Croazia, è stato identificato a 29 km da Senigallia.

Federica Romeo