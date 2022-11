Immobiliare. Salvini Paese è iper-tassato, in legge bilancio inversione tendenza

(DIRE) Roma, 9 Nov. – “Un dossier che ho trovato fermo da 2 anni e la bozza del primo Testo unico per la disciplina delle costruzioni, quindi un testo unico per l’immobiliare e l’edilizia. Occorre un incentivo fiscale alla rimessa in circolo in economia reale di investimenti italiani e stranieri nel settore immobiliare.

Siamo un paese iper tassato. Un primo segnale di inversione di tendenza, conto che nella legge di bilancio ci possa essere, anche perché da solo il pubblico non c’è la farà. Abbiamo bisogno di attrarre capitale a medio e lungo termine”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell’Assemblea pubblica 2022 di Assoimmobiliare. (Fla/ Dire) 13:40 09-11-22