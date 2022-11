India. Ministro a Mosca: Rafforziamo i rapporti commerciali con Russia

(DIRE) Roma, 9 Nov. – L’India intende espandere le sue relazioni commerciali ed economiche con la Russia e continuare a importare il petrolio di Mosca, la cui quota nell’approvvigionamento energetico di Delhi è aumentata di circa 100 volte negli ultimi sette mesi. E’ uno dei punti che emerge dalla visita del ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar in Russia, stando a quanto riportano i media del Paese asiatico. Il dirigente del governo guidato dal primo ministro Narendra Modi ha incontrato l’omologo russo Sergej Lavrov e ha anche co-presieduto insieme al vice primo ministro Denis Manturov una riunione della Commissione intergovernativa per la Cooperazione commerciale, economica, scientifica, tecnica e culturale.

La visita del ministro indiano avviene nel contesto dell’isolamento economico e commerciale e delle sanzioni imposte alla Russia da buona parte della comunità internazionale occidentale a seguito del lancio di un’offensiva militare in Ucraina, avvenuto lo scorso febbraio. Sollecitato sulla natura delle relazioni economico-commerciali con Mosca in uno scenario così complesso, Jaishankar ha affermato che “in qualità di terzo consumatore mondiale di petrolio e gas, un consumatore dove i livelli di reddito non sono molto elevati, è nostro obbligo fondamentale garantire che il consumatore indiano abbia il miglior accesso possibile alle condizioni più vantaggiose ai mercati internazionali”. Secondo il ministro, il rapporto con la Russia, “ha funzionato a vantaggio” del Paese asiatico, ed è quindi “da proseguire”.