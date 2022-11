Maltempo. Alluvione Marche, misure e risorse in legge di bilancio

(DIRE) Ancona, 9 Nov. – Sull’alluvione nelle Marche c’è l’impegno del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a portare le priorità dei territori colpiti all’attenzione del primo Consiglio dei ministri utile così che poi le misure necessarie a famiglie ed imprese, ed i relativi finanziamenti, vengano adottate entro la prossima Legge di bilancio. Risorse che serviranno per far ripartire le imprese e per indennizzare le famiglie di quanto finora speso per rientrare nella propria abitazione.

Questo il quadro emerso al termine della riunione che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi tra il sottosegretario Mantovano e, in rappresentanza del presidente della Regione Francesco Acquaroli rimasto nelle Marche per seguire da vicino l’emergenza sisma, il capo di gabinetto Fabio Pistarelli. Con loro anche il vice commissario per l’emergenza alluvione Babini, il viceministro alle infrastrutture, Galeazzo Bignami e il sottosegretario al ministero dell’Economia Lucia Albano. Dall’incontro è emersa anche l’esigenza primaria di Governo e Regione affinché si intervenga per la messa in sicurezza dei luoghi ed il rispristino delle infrastrutture gravemente danneggiate: un obiettivo da raggiungere attraverso una semplificazione burocratica e legislativa. (Luf/ Dire) 19:23 09-11-22