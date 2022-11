Migranti. In 246 a Palasport Catania, identificazione in corso

(DIRE) Catania, 9 Nov. – Sono seduti sugli spalti del Palaspedini di Catania, in attesa di essere identificati, i 246 migranti che ieri sera sono stati fatti scendere dalle navi Humanity 1 (35) e Geo Barents (211). Alcuni di loro parlano con i mediatori cultural presenti nel palazzetto dello sport, nel quartiere Cibali, altri rilasciano i loro dati agli operatori preposti alle attività di registrazione. Sul posto la Croce Rossa Italiana, per l’assistenza, e la Protezione Civile, per la distribuzione di pasti, brandine e coperte. A quanto si apprende le condizioni di salute dei migranti sarebbero buone e non si segnala nessuna particolare criticità.

Dalla prefettura di Catania fanno sapere che i migranti fatti sbarcare dalle due navi nei giorni precedenti e provenienti dal Medio Oriente, dal Pakistan, Bangladesh e dall’Africa Sub-Sahariana, sono già stati trasferiti. Nella giornata di ieri, infatti, hanno lasciato il capoluogo etneo per raggiungere altri punti di accoglienza in Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise. A partire dal pomeriggio di oggi, al completamento delle operazioni di polizia, anche i 246 migranti rimasti verranno trasferiti in altre destinazioni. (Gra/Dire) 12:49 09-11-22