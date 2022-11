Milano, incidente sul lavoro in via Sebastiano Caboto: intervengono i Vigili del Fuoco

In data odierna, alle 11.10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sebastiano Caboto a Milano, all’interno di un centro sportivo, per un incidente sul lavoro di un operaio caduto da un trabattello da una altezza di circa 3 metri mentre lavorava alla sistemazione di un impianto elettrico.

Il 65enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Carlo in codice giallo. Sul posto presenti la polizia locale, Ats, 118 e automedica.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82838