Pavia, incidente stradale in A7: tre le auto coinvolte

Nella serata dell’8 Novembre, i Vigili del Fuoco di Pavia sono intervenuti sulla A7, direzione Milano, nei pressi del casello di Binasco per un incidente stradale multiplo. Tre vetture sono rimaste coinvolte nello scontro per cause ignote. La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza l’intera area.

Una persona è rimasta ferita. L’autostrada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Sul posto presenti il personale del 118 e della Polizia Stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82835