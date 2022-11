Reddito. Toti: Partire da formazione per dare mano a chi non ce la fa

(DIRE) Genova, 9 Nov. – “E’ giusto dare una mano a chi non ce la fa, ma è altrettanto giusto che chi non ce la fa si prepari a farcela, quindi studi, lavori, si formi per dare il suo contributo al Paese. Questa è la direzione, una direzione semplice. Poi, tecnicamente il governo farà le sue mosse e le Regioni le giudicheranno”.

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, rispondendo a una domanda sulla riforma del reddito di cittadinanza, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone Orientamenti a Genova. (Sid/ Dire) 12:16 09-11-22