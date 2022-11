Sanremo Senior 2022. Sul palco dell’Ariston con Maurilio Giordana, la presentatrice reggina Marilena Alescio

20 Paesi del mondo e 29 provincie da 14 Regioni italiane, alle due Semifinali ed alla Finale Mondiale di “Sanremo Senior” 2022, che si sono disputate il 3 e 4 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, con la partecipazione di 60 concorrenti ammessi, sugli 872 iscritti. Ad aggiudicarsi il “Grand Prix 2022” – e la possibilità di esibirsi il prossimo maggio al Teatro Ariston nel corso del GEF 2023 – è stata l’Argentina Maria Silvina Orozco, che oltre a 1° classificata nella Sezione Interpreti fra i 34 ed i 59 anni, si è anche aggiudicata il voto unanime della Giuria, presieduta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, Direttore della Banda nazionale della Guardia di Finanza. Ad affiancarlo il cantante ed autore Franco Fasano, la vocal-coach e docente di canto e musica Stefania Fratepietro, la pianista/clavincembalista e docente di musica Cristina Orvieto e i cantanti ed autori Alessio Colombini e Michele Maisano. Il secondo premio più ambìto – il “Prix Committe 2022” è andato invece a Yudhi Seriestha, indonesiano proveniente dell’Isola del Borneo; mentre il Premio del Pubblico in sala – che ha votato nel corso delle Semifinali e della Finale è andato a Davide Morelli di Torrevecchia Teatina (Chieti).Grande entusiasmo e soddisfazione da parte dei concorrenti, provenienti quest’anno da Argentina, Austria, Azerbajan, Brasile, Canada, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Indonesia, Inghilterra, Italia, Kyrgyzstan, Libano, Madagascar, Olanda, Portogallo, Romania, Svizzera e U.S.A., alcune nazioni con più partecipanti, per un totale di 25 concorrenti stranieri.“Sono ampiamente soddisfatto di questa sesta edizione e dell’ottimo lavoro svolto dalla qualificata Giuria e dai miei collaboratori”, afferma l’Organizzatore, il Cav. Uff. Paolo Alberti. Mi fa piacere e ci tengo a sottolineare anche quest’anno la presenza di Paesi stranieri, questa volta con numeri così alti anche fra gli iscritti e sono convinto del positivo sviluppo futuro, con l’aumento delle nazioni che porteranno molti loro rappresentanti nella città dei fiori e della musica”. I tre spettacoli, condotti brillantemente da Maurilio Giordana e Marilena Alescio, sono stati seguiti in diretta streaming sulle pagine Facebook di Sanremo Senior e del Teatro Ariston con oltre 40 milioni di visualizzazioni. Il concorso – patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla Regione Liguria – è organizzato della Kismet di Sanremo, titolare anche dei marchio Sanremo Junior e GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola.

Ecco i vincitori per ogni categoria

Categoria Interpreti 34/59 anni:

Maria Silvina Orozco (ARGENTINA)

Vincitrice assoluta del “Grand Prix 2022”

Paolo Martini (ARGENTINA)

Malala Guindo (MADAGASCAR) ex aequo con Katy Divilly (INGHILTERRA)

Menzione speciale a: Paola Cantoro S. GIORGIO JONICO (TARANTO)

Categoria Interpreti oltre i 59 anni

Genni Pierro MONSUMMANO TERME (PISTOIA)

Perry Canestrari (CANADA)

Stefania Belli S. CASCIANO IN VAL DI PESA (FIRENZE) ex aequo con Barry Wolfe (BRASILE)

“Premio Sanremo Senior Committee” a: Yudhi Seriestha (ISOLA DEL BORNEO – INDONESIA)

Menzione speciale a: Klaas Spekken (OLANDA)

Categoria Cantautori 34/59 anni:

Davide Morelli TORREVECCHIA TEATINA (CHIETI), vincitore del “Premio del Pubblico”

Alaa Khuzam (EMIRATI ARABI)

Francesco Fierro CERVINARA (AVELLINO)

Menzioni speciali a: Francesco Di Paola MESSINA, Luigi Capobianco ISOLA DEL LIRI (FROSINONE), Kàisa Màkkonen (FINLANDIA), Roza Kosàkova (KIRGYZSTAN)

Categoria Cantautori oltre i 59 anni:

Siegfrid Walch (AUSTRIA)

Ivana Cecoli BOLOGNA

Remigiusz Juskievicz (POLONIA)

Menzione speciale a: Sam Austin (U.S.A.)