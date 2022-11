USA, Midterm: Repubblicani verso maggioranza

16:30 – I Repubblicani sulla buona strada per la maggioranza alla Camera, ma con un distacco minore rispetto al previsto. Senato ancora in bilico. La Georgia va verso il ballottaggio il 6 dicembre. Vittorie di peso per i dem a New York, confermate Hochul e Letitia James. In Pennsylvania battuto il trumpiano Oz, Whitmer rieletta alla guida del Michigan, Evers in Wisconsin. Tsunami rosso in Florida. Trump: “Grande serata, fake news e dem vogliono sminuirla“

Prosegue lo spoglio dopo la chiusura dei seggi per le elezioni di Midterm. I repubblicani avanzano verso la conquista della Camera mentre il Senato resta in bilico, appeso a sfide ancora testa a testa in alcuni stati. Per ora non si è materializzata quell’ondata rossa in cui sperava il Grand Old Party e i democratici sembrano aver evitato la catastrofe. Secondo gli ultimi dati, i repubblicani hanno strappato sei seggi alla Camera, mentre nella Camera alta c’è parità. Si teme che occorreranno giorni per avere i risultati finali.

Fra vincitori risultato a valanga del repubblicano Ron DeSantis, riconfermato governatore della Florida e possibile avversario di Trump alle presidenziali. La democratica Healey è la prima donna e prima gay governatrice del Massachusetts; il dem Moore primo governatore afroamericano nella storia del Maryland; il 25enne dem Frost diventa il primo generazione Z a entrare al Congresso. (Fonte SkyTG4)