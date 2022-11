Al via la macchina organizzativa del Professional Day, il 15 e 16 Novembre presentazioni a Locri e Cinquefrondi

La doppia presentazione consentirà all’intero territorio metropolitano di prendere contezza delle opportunità offerte dalla kermesse sulla formazione organizzata da Città Metropolitana, Camera di Commercio-Azienda speciale Informa, “Job placement” dell’Università “Mediterranea” e cooperativa Cisme

Si terrà nei giorni 15 Novembre a Locri e 16 Novembre a Cinquefrondi, a partire dalle ore 9:30 in due momenti distinti presso il Palazzo della Cultura e la Sala Consiliare del Comune, la presentazione del “Professional Day”, l’evento in programma l’1 ed il 2 dicembre all’Università di Reggio Calabria rivolto a coloro che sono in cerca di lavoro.

L’evento, organizzato da Città Metropolitana, Camera di Commercio-Azienda speciale Informa, “Job placement” dell’Università “Mediterranea” e cooperativa Cisme, si estende ai territori della Locride e della Piana per coinvolgere istituzioni, aziende e società di recruiting a convogliare nell’importante appuntamento di dicembre a Reggio Calabria, dove si avrà la possibilità di incontrare imprese in cerca di personale, presentare il proprio curriculum o partecipare a colloqui individuali di selezione.

A Locri e Cinquefrondi, saranno presenti gli amministratori locali, i referenti delle realtà organizzatrici e la direttrice di “FimminaTv”, Raffaella Rinaldis, che parlerà di Lavoro e Politiche di genere.