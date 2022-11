Reggio Calabria. 24Enne tenta un furto di un’autovettura: arrestato

Un arresto per tentato furto aggravato, da parte dei carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, non concretizzatosi solo grazie all’intervento fulmineo dei militari dell’Arma.

L’evento risale allo scorso 8 novembre, a Reggio Calabria, via Licandro. Sono circa le 13:00 quando un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio ad un certo punto, sorprende un soggetto, nell’intento di scardinareun’autovettura, una fiat panda parcheggiata nelle vicinanze. Subito la richiesta d’intervento a una pattuglia della sezione Radiomobile che non ha tardato ad arrivare in soccorso al collega, per bloccare il malvivente.

L’arrestato, indentificato in un 24enne di Reggio Calabria – Arghillà nord, con precedenti di polizia, è stato rimesso in libertà a seguito della convalida dell’arresto dopo il giudizio per direttissima.

Gli strumenti utilizzati per lo scasso sono stati sottoposti a sequestro penale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’accaduto porta ancora una volta a riflettere sulla dilagazione dei fenomeni di microcriminalità, quali furti appunto, scippi, rapine e sulla continua presenza delle Istituzioni preposte a garantire, soprattutto attraverso la costante attività di controllo sul territorio, la prevenzione e il contrasto dei reati più ricorrenti garantendo, oltre misura, la sicurezza dei cittadini.