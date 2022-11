Trasformare la tua casa: alcuni consigli per renderla domotica

Con il progredire della tecnologia, sempre più italiani si rivolgono alla domotica per rendere le proprie abitazioni più confortevoli, sicure ed efficienti. Naturalmente esistono diversi livelli di domotica, ma la smart home offre comunque una soluzione adatta per ogni esigenza e per ogni budget possibile.

Nella guida di oggi, dunque, scopriremo insieme cosa si intende per domotica e quali sono i migliori consigli per applicarla alla propria casa.

Cosa si intende per domotica?

Quando si parla di domotica, si fa riferimento all’automazione della casa attraverso la tecnologia. Comprende attività come lo spegnimento delle luci in automatico, quando si esce dalla stanza, o l’impostazione della temperatura tramite i comandi vocali. In altre parole, semplifica la vita dando la possibilità di controllare gli oggetti (smart objects) in mille modi diversi, anche tramite app per smartphone.

Per automatizzare la casa sono necessari alcuni elementi. Il primo è un sistema di automazione domestica, ovvero una centralina che consente di controllare diversi dispositivi della casa da un’unica postazione. Il secondo sono i dispositivi intelligenti, che possono essere controllati da un sistema domotico. Il terzo è una connessione a banda larga, necessaria per collegare gli oggetti smart e la centralina a Internet.

Il vantaggio della domotica è piuttosto facile da comprendere: questa tecnologia può infatti semplificarci la vita e farci risparmiare sulla bolletta energetica, riducendo drasticamente gli sprechi. Inoltre, interviene anche per rafforzare la nostra sicurezza in casa, stavolta per merito di device come le videocamere intelligenti, che ci permettono di monitorare ciò che accade nella nostra abitazione anche quando non ci siamo.

Alcuni consigli per applicare la domotica in casa

Il primo consiglio è relativo all’illuminazione intelligente, citata poco sopra. In pratica, è possibile installare un sistema di accensione e di spegnimento automatico delle luci in casa. Funziona tramite una serie di sensori di presenza: essenzialmente, l’illuminazione si attiva solo quando il sistema rileva la presenza umana.

Anche gli impianti di riscaldamento e climatizzazione possono essere resi più intelligenti, in modo tale da diminuire gli sprechi, riducendo così gli importi in bolletta. Tra le diverse modalità di riscaldamento da non sottovalutare, troviamo i termoconvettori di VIVI energia, che come viene spiegato in questo approfondimento sono utili anche nelle seconde case dato che possono essere attivati in remoto prima del nostro arrivo.

Un capitolo a parte lo merita la gestione domotica dei sistemi di oscuramento come le tapparelle. Come funzionano? Basta collegarle all’impianto domotico e si può già godere dei benefici: ad esempio, si può programmare l’apertura delle tapparelle in base agli orari, così da risparmiare energia elettrica.

Infine, ecco gli elettrodomestici smart: apparecchi che possiamo controllare a distanza attraverso il nostro smartphone. Ci sono diversi esempi concreti da fare, come nel caso delle lavatrici smart, dei frigoriferi e molto altro ancora.