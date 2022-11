USA, Repubblicani non sfondano, Biden annuncia: “mi ricandido”

10:00 – Biden potrebbe tirare un sospiro di sollievo, i Repubblicani non sfondano nelle elezioni di Midterm negli USA. La destra si appresta a conquistare la Camera, mentre il Senato è ancora in bilico, appeso alle tante gare “too close to call“, talmente serrate da non poter essere decise al momento.

Tanto basta al Presidente USA per scongiurare il tonfo Dem pronosticato dai più alla vigilia che avrebbe complicato – non poco – il prossimo biennio alla Casa Bianca. “La gigantesca onda rossa non c’è stata”, sottolinea Biden ostentando forse una prematura soddisfazione per i primi risultati. Che aggiunge: “Abbiamo appena iniziato a lavorare sul nostro programma“. Certo il suo cammino si è un po’ inclinato e potrebbe esserlo molto di più se i Repubblicani conquisteranno il Senato.

Biden snocciola misure e provvedimenti approvati dalla sua amministrazione in questi mesi. “Tornato dal G20 chiederò al Congresso di continuare a lavorare con impegno contro la Russia” sottolineando di essere pronto a “lavorare con l’opposizione repubblicana“.