25 Novembre: iniziativa “Werun for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”

In occasione della ricorrenza del 25 Novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche quest’anno verrà presentata la Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, cui fa capo la progettualità, ha organizzato per il 19 Novembre prossimo a Pietra Ligure (SV), la prima edizione di “Werun for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, un evento sportivo nazionale aperto a tutti i cittadini, realizzato su due percorsi: uno di 10 km competitivo e non competitivo e uno di 3 km non competitivo.

Entrambi i percorsi condivideranno la località di partenza e arrivo, ove sarà realizzato un villaggio dedicato al tema della violenza di genere. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 Novembre attraverso il link https://api.endu.net/r/i/75518. Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda allegata.

Comunicato stampa – Questura di Reggio Calabria